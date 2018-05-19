В Японии перевернулся автобус с детьми

В поселке Оирасе, который находится в префектуре Аомори, перевернулся школьный автобус. Об этом сообщило «Киодо».

По данным агентства, около 30 школьников были госпитализированы с места аварии.

Как отмечается, местная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что около 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии.

Как отмечалось, автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели, в результате аварии транспортное средство загорелось.

Также стало известно, что в Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек.