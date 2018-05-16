Клинцевич прокомментировал призыв к бомбежке Крымского моста‍

Российский сенатор Франц Клинцевич в фейсбуке заявил, что призыв американского еженедельника Washington Examiner бомбить Крымский мост явно носит экстремистский характер.

«Призывы к таким действиям во всем мире относятся к тяжким преступления, и Следственному комитету России следует подумать о возбуждении против автора статьи уголовного дела», — написал Клинцевич.

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По его словам, отсутствие «соответствующей реакции» на эту статью в США, «мы в России будем расценивать как потакание экстремизму и терроризму».

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Washington Examiner в подстрекательстве к терроризму.