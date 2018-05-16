Крымский мост побил рекорд Керченской переправы

Транспортный поток на Крымском мосту побил рекорд Керченской паромной переправы, передает РИА «Новости» со ссылкой на инфоцентра моста.

Как отмечается, по Крымскому мосту проехало более 7 тысяч автомобилей в сторону Крыма и свыше 6,7 тысячи в сторону Кубани. Суммарно в обе стороны по мосту проехали около 14 тысяч машин.

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При этом рекорд Керченской паромной переправы составляет около 13 тысяч транспортных средств.

15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост.

Протяженность моста — 19 километров. 16 мая стартовало автомобильное движение в обе стороны через Крымский мост.