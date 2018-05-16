На Украине подсчитали убытки от Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки страны от Крымского моста оцениваются в 500 миллионов гривен в год. Об этом сообщает NewsOne.

«Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал Омелян.

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По его словам, суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста исчисляются миллиардами гривен.

Омелян также пообещал, что «выставить счет» России за убытки от Крымского моста.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту в первый день работы проехали более пяти тысяч машин.

Движение по Крымскому мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра.