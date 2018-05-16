СК возбудил дело после гибели семи человек в затонувшем вездеходе в Коми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек в затонувшем вездеходе в Коми. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сообщается на сайте управления СК по Коми, инцидент произошел в поселке Кожва Печорского района.

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«По предварительным данным, рабочие переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере ГАЗ-71. В транспортном средстве находились девять человек, двое из которых спаслись», — сообщили в ведомстве.

При этом ранее стало известно, что семеро пропавших рабочих погибли.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК России (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).