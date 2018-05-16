В затонувшем вездеходе в Коми погибли семь человек

В затонувшем в Коми вездеходе погибли, по предварительным, семь рабочих. Об этом Следственный комитет России сообщает в своем телеграм-канале.

«Семь рабочих, по предварительным данным, утонули в Коми. 9 человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема. Спастись удалось лишь двоим», — говорится в сообщении.

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Как отмечает ведомство, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.

Ранее сообщалось, что в Коми под воду ушел вездеход, внутри которого находились шесть. Человек позднее в МЧС уточнили, что в результате падения вездехода в воду пропали семь человек.

Инцидент на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры.