В Коми шесть человек пропали после падения вездехода в воду
Вездеход ушел под воду вблизи поселка Кожва в Коми, судьба шести человек остается неизвестной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам источника, на борту вездехода находились восемь человек.
«Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается», — сказал он
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Отмечается, что ЧП произошло на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Адыгее на Кубанском водохранилище при опрокидывании лодки погибли три человека.