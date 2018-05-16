В Коми шесть человек пропали после падения вездехода в воду

Вездеход ушел под воду вблизи поселка Кожва в Коми, судьба шести человек остается неизвестной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам источника, на борту вездехода находились восемь человек.

«Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается», — сказал он

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Отмечается, что ЧП произошло на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Адыгее на Кубанском водохранилище при опрокидывании лодки погибли три человека.