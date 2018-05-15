В Швейцарии водитель Tesla попал в аварию и сгорел

Немецкий водитель не справился с управлением электромобиля Tesla, попал в аварию и погиб после возгорания в Швейцарии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

В издании сообщают, ссылаясь на полицию, что водитель не справился с управлением электромобиля и совершил столкновение с разделительным отбойником. В результате аварии машина перевернулась и загорелась, а водитель не смог покинуть транспортное средство. Отмечается, что в данный момент причины аварии неизвестны.

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По данным газеты, в настоящее время пожарные проверяют, мог ли литий-ионный аккумулятор из-за перегрева вызвать возгорание — существует версия, что к пожару привела химическая реакция.

Представители компании Tesla не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что Tesla отзывает 123 тысячи седанов Model S из-за ржавых болтов.