В ФАС объяснили рост цен на бензин в России

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что рост цен на бензин в России обусловлен повышением цен на мировых рынках нефти. Об этом сообщает RNS.

«Ответ здесь достаточно простой: цены на мировых рынках выросли. Мы с помощью системы биржевых индикаторов имеем цену на внутреннем рынке примерно на 16-17% ниже, чем экспортный паритет», — сказал Артемьев.

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Ранее глава Федеральной антимонопольной службы сообщил, что цены на топливо в России в 2018 году могут вырасти выше инфляции, если нефть продолжит дорожать.

Он подчеркнул, что для того, чтобы избежать этой ситуации, ведомство предлагает ввести систему «плавающих акцизов».