В Совфеде прокомментировали появление «полиции Крыма» на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал начало работы на Украине отдела патрульной полиции в Крыму и Севастополе, сообщает RT.

«Это продолжение политики Киева по созданию структур Автономной республики Крым на Украине. Все началось с создания представительства президента, потом Службы безопасности, прокуратуры — все эти структуры располагаются либо в Киеве, либо в Херсоне. Сейчас пошли дальше — создали патрульную полицию. Задача одна — карательная, известно, что они пристально наблюдают за происходящим в Крыму, по отношению к крымчанам применяют репрессивные методы при пересечении границы», — сказал Цеков.

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Он отметил, что таким образом Киев пытается продемонстрировать украинцам, что Крым является частью Украины, однако в это никто не верит.

Ранее сообщалось, что на Украине начала работу «патрульная полиция Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.