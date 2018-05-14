На Украине начала работу «патрульная полиция Крыма»

В Херсонской области начал работу отдел «патрульной полиции Крыма». Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу нацполиции Украины.

По данным ведомства, 65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском. Кроме того, правоохранители будут контролировать основные трассы, которые соединяют Украину с российским полуостровом.

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Возглавил отдел 30-летний старший лейтенант Виктор Левченко, добавили в ведомстве.

В апреле этого года Киев объявил о начале отбора в «патрульную полицию Автономной Республики Крым».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения