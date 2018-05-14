В Омске власти поручили казакам фиксировать нарушения правил парковки

Мэрия Омска заключила договор с местным казачьим обществом о том, что его представители будут фиксировать нарушения правил парковки в городе. Об этом сообщает агентство FlashSiberia.

В понедельник жители города встретили казаков, которые начали фотографировать неправильно припаркованные автомобили вдоль улицы Лукашевича. Действия мужчин были сняты на камеру и выложены в паблик «Инцидент Омск».

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В омском УМВД подтвердили, что договор с казаками был заключен администрацией города. Представители казачества будут проводить подобные надзорные мероприятия с целью пресечения правонарушений, пояснили порталу «Город55» в полиции.

Ранее сообщалось, что в начале мая житель Омска избил казака и сломал ему нос за то, что тот поставил камеру фиксации автонарушений.

В субботу «Газета.Ru» рассказывала, что в Омске избили казака, который охранял переносной комплекс фотофиксации нарушений ПДД. Оказалось, что местные власти уже давно отдали на откуп казакам охрану данных комплексов.