В сети появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту

Очевидцы опубликовали на сервисе для хостинга видеофайлов YouTube видеозапись, на которой видно как первая колонна грузовых автомобилей совершила тестовый проезд по Крымскому мосту. До этого по полотну моста проезжали только автомобили, которые занимались транспортировкой необходимых строительных материалов.

Сначала по автодорожной части моста проехали автокраны, после них — бетоносмесители.

В Керчи 13 мая было запущено рабочее движение автотранспорта по путепроводу на пересечении подхода для автомобилей к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Ожидается, что автомобильное движение по мосту начнется во второй половине мая. Перед этим состоится церемония открытия Крымского моста с участием главы государства.