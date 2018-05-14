«Ведомости» сообщили о возможном увеличении тарифов ОСАГО с 31 августа

В Центробанке подготовили проект, согласно которому будут изменены базовые тарифы ОСАГО и их коэффициенты. Об этом сообщают «Ведомости».

Как отмечается, тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности могут вырасти с 31 августа этого года. Страховщики восприняли эту новость положительно.

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По мнению президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, оптимальным решением в отношении ОСАГО было бы его освобождение от государственного регулирования. В этом случае стоимость ОСАГО для безубыточных клиентов могла бы снизиться до 50%, а для убыточных — увеличиться на 25-50%.

«Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа», — сказал Юргенс.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил за увеличение штрафа при отсутствии полиса ОСАГО с 800 до 5 тыс. руб.