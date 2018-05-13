В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла «Газель»
В Санкт-Петербурге под низким мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги не смогла проехать очередная «Газель». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, грузовик лишился кузова. Как отмечается, это уже 148-й автомобиль, врезавшийся в мост.
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Несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет» под данным мостом регулярно происходят ДТП из-за слишком высоких автомобилей, которые не могут проехать под мостом.
Ранее сообщалось, что под мостом с надписью «Газель не проедет» не проехала 144-я «Газель».
Как отмечалось, отметка об ограничении высоты при прохождении путепровода также появилась в сервисе «Яндекс.Карты», но некоторые водители ее все равно игнорируют.