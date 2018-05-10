Убивший пятерых байкеров в Подмосковье покончил с собой в СИЗО 9 мая

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Илья Асеев, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство пятерых мотоциклистов в Подмосковье, покончил с собой в следственном изоляторе Зеленограда, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вечером 9 мая в помещении санобработки заключенных СИЗО-12 в Зеленограде было обнаружено тело 29-летнего И.Асеева. Мужчина покончил с собой», — сказал источник.

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Сообщается, что сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту произошедшего. Ими было осмотрено место происшествия, а также опрошены сотрудники изолятора.

По версии следователей, у Асеева и группы байкеров произошел конфликт в ночь на 8 мая 2016 года, после того, как они приехали отдыхать в Егорьевский район. Он взял охотничье ружье и травматический пистолет дома, после чего вернулся к месту стоянки и открыл огонь. Пять человек были убиты на месте.