На трассе в Польше опрокинулась фура с жидким шоколадом
На польской трассе опрокинулась фура, которая перевозила 12 тонн жидкого шоколада. Об этом сообщает Najwyzszy Czaz.
Отмечается, что инцидент произошел между Варшавой и Познанью на трассе А2. По неизвестным причинам, водитель автомобиля врезался в ограждение на трассе, в результате чего автомобиль перевернулся, а шоколад разлился по автомагистрали, что заблокировало движение в обоих направлениях.
По данным экстренных служб, водитель доставлен в больницу. В настоящее время перевернувшийся автомобиль пытаются поставить на колеса. Кроме того, на удаление шоколада с дороги потребуется несколько часов.
Ранее сообщалось, что в парке Коломенское в Москве опрокинулась повозка с пассажирами, по предварительным данным, пострадали пять человек.
Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni �������� #czekolada pic.twitter.com/EnSNT8ri1q— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) 9 мая 2018 г.