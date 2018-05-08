В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с экскаватором

В Красноярском крае в результате столкновения микроавтобуса с экскаватором погибли четыре человека, еще пять пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Владимира Юрченко.

Авария произошла на 652-м километре трассы Р-257 «Енисей» в районе поселка Арадан.

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«По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1993 года рождения следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы. В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек», — сказал Юрченко.

Ранее сообщалось, что в ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человек.