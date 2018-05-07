Росстат зафиксировал рост цен на бензин в России

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 23 по 29 апреля увеличилась на 17 коп., до 40,43 руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 15 коп., до 41,60 руб. за литр.

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С начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%.

За неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 71 центрах субъектов России. Больше всего цены увеличились во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1-1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.

Ранее сообщалось, что ФАС не ожидает роста цен на бензин и дизельное топливо.