Объявлен многомиллионный тендер на охрану Крымского моста

Официальный портал системы госзакупок опубликовал на своем сайте информацию о проведении тендера на охрану Крымского моста.

О проведении тендера объявил заказчик строительства объекта, управление федеральных автодорог «Тамань».

«Оказание услуг по охране искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь», — говорится в описании тендера.

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В информации также указано, что речь идет о 19 километрах части автодороги - со 141 по 160 км. Начальная цена контракта — 53,9 млн рублей, в качестве источника финансирования указан федеральный бюджет. Процедура рассчитана на единственного поставщика, название организации не указано.

Ранее сообщалось, что на Украине поблагодарили Россию за Крымский мост.