Мэр Иерусалима установил дорожные указатели «посольство США»

В преддверии открытия в Иерусалиме американского посольства, на дорогах города были установлены дорожные указатели с надписью «посольство США». Об их установке сообщил мэр города Нир Баркат.

«Это не сон — это реальность! Этим утром я установил указатели для нового посольства США в Иерусалиме. Иерусалим — вечная столица еврейского народа — и мир начинает признавать этот факт!», — написал в своем твиттере мэр города Нир Баркат.

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Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и прикрепил к сообщению собственную фотографию рядом со знаком.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России выразило беспокойство в связи с переносом посольства США в Иерусалим.