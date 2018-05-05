В Госдуме отреагировали на слова украинских националистов об акции на Крымском мосту

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал заявления украинских националистов о желании устроить акцию на Крымском мосту популизмом и «детской наивностью». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинские политики страдают невежеством и наивностью. Если они думают, что вот так запросто можно подойти к стратегическому объекту с каким-то баннером, да еще и постоять с лозунгами на полосе движения, то это либо популизм, либо детская наивность», — отметил Бальбек.

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По его словам, попытка проведения акции украинских националистов на Крымском мосту еще раз покажет, что Крым — это Россия, а не Украина.

Ранее глава «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский проанонсировал акцию на мосту в Крым.

ОУН — экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.