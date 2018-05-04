Эксперт назвал бессмысленной процедуру прохождения техосмотра

Процедура прохождения техосмотра транспортных средств не решает проблем обеспечения безопасности дорожного движения, а поэтому бессмысленна, заявил «Газете.Ru» автомобильный эксперт Петр Шкуматов, комментируя вступившие в силу новые изменения в процедуру оформления техосмотра.

«Техосмотр проводится с целью выявить автомобили в плохом состоянии и запретить их эксплуатацию, — сказал Шкуматов. – Что происходит сейчас: есть две основные технические проблемы, из-за которых происходят ДТП. Первая: неисправность колес, покрышек, дисков, лысая резина. Вторая — отказ тормозной системы. Остальные причины абсолютно экзотичные, и для их выявления необходима полная диагностика автомобиля. Что касается отказа тормозной системы, то на стенде с роликами невозможно выявить такого рода неисправности. Вот и получается, что техосмотр в нынешнем его виде никому не нужен».

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В качестве примера, когда прохождение ТО действительно было бы полезно, эксперт привел английскую систему: техосмотр производится при перерегистрации автомобиля на другого собственника. «Эта система логична и необходима, так как на рынке мы имеем огромное количество неисправных машин или автохлам. На данный момент многие сервисы предлагают добровольно пройти техосмотр. Такая реформа была бы эффективна», — считает Шкуматов.

Ранее сообщалось, что с 4 мая вступили в силу поправки в процедуру оформления техосмотра. Теперь оператор не может отказать в выдаче диагностической карты, даже если автомобиль неисправен. Также регионам отдали право контролировать цены дубликата диагностической карты. Как утверждают эксперты, новые поправки не носят судьбоносного характера и не способны исправить более существенные недостатки системы.