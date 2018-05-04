Эксперты прокомментировали новые изменения в процедуру оформления техосмотра

Дополнения в правила оформления процедуры техосмотра транспортных средств не приведут к кардинальным изменениям и носят чисто технический характер, считает генеральный директор союза «ТехЭксперт» Сергей Зайцев.

«Все существенные поправки в процедуру техосмотра рассматриваются, — заявил Зайцев «Газете.Ru». — Следует изменить процедуру аккредитации сервисных центров и передать ее на федеральный уровень. Сейчас за это отвечает Российский союз автостраховщиков, и мы имеем крайне отрицательный результат. Хорошо было бы ввести видео- и фотофиксацию всего процесса прохождения ТО, а также урегулировать продажу диагностических карт. Потому что сейчас мы видим много случаев мошенничества. Пока выходит так, что процедура техобслуживания направлена на сохранение жизни и здоровья. Неработоспособность закона ведет к растущей динамике происшествий, связанных с неисправностью автомобиля».

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В свою очередь координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Газете.Ru», что «бессмысленная процедура техосмотра не решает проблем обеспечения безопасности дорожного движения».

Ранее сообщалось, что с 4 мая вступили в силу поправки в процедуру оформления техосмотра. Теперь оператор не может отказать в выдаче диагностической карты, даже если автомобиль неисправен. Также регионам отдали право контролировать цены дубликата диагностической карты. Как утверждают эксперты, новые поправки не носят судьбоносного характера и не способны исправить более существенные недостатки системы.