Украинские националисты анонсировали специальную акцию на Крымском мосту

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Глава «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский проанонсировал акцию на мосту в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что на мосту может появиться плакат.

Коханивский также заявил, что организация не будет сотрудничать с движением Femen.

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«Конечно, мы не будем совместно с ними ничего проводить, потому что у нас абсолютно разное мировосприятие, разное видение борьбы за свободу Украины. Во многих вещах мы просто не сходимся и считаем, что иногда то, что делают Femen, абсолютно враждебно для Украины», - заявил Коханивский.

ОУН — экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.