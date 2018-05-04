Украинские националисты анонсировали специальную акцию на Крымском мосту
Глава «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Коханивский проанонсировал акцию на мосту в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
Он сообщил, что на мосту может появиться плакат.
Коханивский также заявил, что организация не будет сотрудничать с движением Femen.
«Конечно, мы не будем совместно с ними ничего проводить, потому что у нас абсолютно разное мировосприятие, разное видение борьбы за свободу Украины. Во многих вещах мы просто не сходимся и считаем, что иногда то, что делают Femen, абсолютно враждебно для Украины», - заявил Коханивский.
ОУН — экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.