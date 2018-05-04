В Мурманске столкнулись спешившие на вызов автомобили ДПС и ППС

В Мурманске произошла дорожная авария с участием полицейских автомобилей, закрепленных за Дорожно-патрульной службой (ДПС) и Патрульно-постовой службой (ППС), сообщает «АиФ»..

Столкновение автомобилей УАЗ и Lada произошло в пятницу днем на улице Гаджиева, 12. При этом машина ППС съехала на обочину и задела деревья. Фотография двух машин была опубликована в соцсетях, после чего инцидент пришлось комментировать в областном главке МВД.

«Оба экипажа спешили на место преступления, получив указание от оперативного дежурного. В результате столкновения двух автомобилей никто не пострадал», - сообщили в пресс-службе ведомства. По факту аварии назначена служебная проверка.