Опубликовано видео нападения на вдохновителя Майдана

В сети появилось видео нападения на народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема. Ролик опубликован в фейсбуке.

На видео запечатлен момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Найема. Один из них после словесной ссоры нанес ему несколько ударов по лицу. Также видно, что участники конфликта были в пространстве между тремя машинами, две из них перекрыли дорогу машине народного депутата.

Ранее сообщалось, что Найем оказался в больнице после конфликта на дороге. Он отметил, что находится в больнице с переломом челюсти. Позже выяснилось, что нападавшие оказались гражданами России.