В России вступил в силу штраф за остановку на «вафельнице»

С 28 апреля в ПДД официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Соответствующее постановление правительства России об изменении ПДД в конце октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев и с этого дня документ вступил в силу.

Ранее такие желтые «вафли» рисовали на пересечении улиц только в тех городах, где нововведение оформили в виде эксперимента. Для его запуска заинтересованным региональным властям пришлось внести соответствующие изменения в законодательство на местном уровне. Благодаря этому специальная разметка продолжительное время тестировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Оценивая первые итоги, в Департаменте транспорта Москвы рекомендовали распространение эксперимента в другие города.

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Теперь пункт 13.2 ПДД будет звучать следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Штрафы за нарушение в размере 1 тыс. руб. будут выписываться в автоматическом режиме камерами фото-видеофиксации, установленными непосредственно в районе промаркированного перекрестка. Всего такие камеры рядом с «вафлями» научили фиксировать три вида нарушений. Это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.

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