В Севастополе предложили Киеву забрать Крымский мост с помощью Photoshop

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление депутата Рады Рефата Чубарова, который предложил передать Крымский мост Киеву, передает RT.

«Начиная с первого дня, когда стало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голос кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируем видеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем», — пояснил Белик.

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Он также назвал противоречивой логику действий и заявлений Украины по России и Крыму.

«Стенания Украины по поводу моста сродни ее позиции по газотранспортной системе. Сегодня они кричат, что российский газ им не нужен, завтра Россия объявляет, что начинает строить ГТС в обход Украины, и в Киеве опять истерика. Или кричат, что вернут Крым, но при этом отключают электричество и устраивают блокады», — отметил он.

Белик также предположил, что идея Чубарова станет «первой ласточкой» новых жалоб и исков к России со стороны украинского руководства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на предложение депутата Рады передать Крымский мост.