Назван срок начала движения по автодорожной части Крымского моста

Крымский мост будет готов к открытию автомобильного движения во второй половине мая, передает «Крыминформ» заявление гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», – сказал он.

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Рыженькин напомнил, что вчера строители завершили асфальтирование всех 19 км дороги по Крымскому мосту, также установлены все мачты освещения, завершается монтаж барьерных ограждений и нанесение разметки.

Ранее сообщалось, что специалисты протестировали автодорожную часть Крымского мосты и пришли к выводу о надежности несущих конструкций сооружения и о готовности моста к вводу в постоянную эксплуатацию.