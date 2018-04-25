При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 90-летняя россиянка

Посольство России в Канаде в твиттере сообщило, что в результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России.

«В ходе трагического инцидента 23 апреля в результате умышленного наезда минивэна на пешеходов в Торонто пострадала гражданка России», — говорится в сообщении.

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По данным посольства, пострадавшая — Александра Степановна Кожевникова, 1927 года рождения является ветераном труда Великой Отечественной войны.

Как отмечается, Кожевникова получила травмы от удара по касательной и от падения на землю. Ей была оперативно оказана вся необходимая помощь, и в настоящее время ее состояние стабильное.

Трагедия произошла на фоне проходящих в городе встреч глав МИД и МВД стран G7. Жертвами наезда минивэна на пешеходов в Торонто стали 10 человек. Еще около 15 пострадали.

Подробности о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».