В МВД России разъяснили особенности езды по выделенным линиям в выходные

В МВД России по запросу «Газеты.Ru» разъяснили, как правильно пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта в выходные дни. Дело в том, что многие водители считают, что раз в выходные дни проезд по «выделенкам» для обычных автомобилистов разрешен, то и нанесенная на дорогах разметка не работает и заезжать, и съезжать на нее можно в любом месте. Однако в МВД объяснили, почему это мнение ошибочно.

«Горизонтальная разметка 1.1 Приложения 2 к ПДД обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен, пересекать ее запрещается. За несоблюдение требований горизонтальной разметки предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 12.16 КоАП России, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Действие знака 5.14 ПДД России «Полоса для маршрутных транспортных средств» в сочетании с табличкой 8.5.2, которая указывает на то, что знак действует только в рабочие дни, распространяется на полосу, над которой он расположен. Горизонтальную разметку запрещается пересекать в любое время. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность», — говорится в ответе МВД России.

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Таким образом, получается, что даже когда заезд на «выделенку» автомобилям разрешен, заезжать и съезжать с нее можно только при наличии разрыва.

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