Лукашенко рассказал, как послал людей с автоматами на трассу Москва – Берлин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как с помощью людей с автоматами удалось навести порядок на трассе Москва – Берлин, где убивали детей. Об этом сообщает TUT.by.

Белорусский лидер вспомнил об этом случае в ходе ежегодного обращения с посланием к народу и парламенту. По его словам, когда-то на трассе Москва – Берлин убивали людей. Тогда Лукашенко решил направить туда «надежных людей с автоматами».

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»[Они] перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца», — заверил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил о возврате «холодной войны». Он назвал такую ситуацию «взрывоопасной».