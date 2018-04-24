«Ъ»: ГИБДД планирует объединить площадку и город в экзамене на права

Глава ГИБДД России Максим Черников заявил, что ведомство планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — сказал Черников.

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По его словам, такой экзамен позволит «на выходе» получить более грамотного водителя и снизить аварийность. Глава ГИБДД добавил, что сейчас не более 8% водителей сдают на права с первого раза.

Ранее сообщалось, что МВД выступило против автоматического продления водительских прав по истечении их срока действия.