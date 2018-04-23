Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто

Фургон въехал в толпу людей в канадском Торонто, есть информация о 10 пострадавших. Об этом сообщается в твиттере полиции Торонто.

«Белый фургон сбил группу пешеходов на пересечении Янг-стрит и Финч... Степень травмирования неизвестна, пострадали 8-10 человек», — говорится в сообщении.

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Полиция перекрыла улицы. На месте работают медики.

Корреспондент издания Toronto Star Дженна Мун со ссылкой на полицию сообщает, что после наезда на пешеходов водитель фургона продолжил движение далее по тротуару.

Также отмечается, что фургон оказался арендованным.