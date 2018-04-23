Китайские туристы погибли при ДТП с автобусом в КНДР

МИД КНР заявил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в Северной Корее погибли китайские граждане. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, в провинции Хвэнхэ-Пукто произошло серьезное ДТП, которое привело к гибели большого числа китайских туристов.

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Как отмечается, сотрудники посольства Китая в КНДР выехали на место происшествия.

В настоящее время ведомство проверят все детали происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что в КНДР более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста.

Также стало известно, что по меньшей мере 35 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса со старого моста в глубокий канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.