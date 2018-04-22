В Афганистане иностранный конвой насмерть сбил школьницу

В Афганистане автомобиль иностранного конвоя насмерть переехал школьницу. Об этом сообщает TOLOnews.

Как отмечается, конвой направлялся в аэропорт, когда под колеса попала школьница. Инцидент вызвал недовольство местных жителей, потому что полиция не остановила транспортные средства. МВД страны подтвердило смерть девочки.

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По словам очевидцев, конвой двигался в неправильном направлении, а оказавшаяся на месте происшествия полиция открыла огонь по местным жителям и задержала несколько человек. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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