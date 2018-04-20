В Кировской области в ДТП погибли четыре человека и ребенок

В Сумском районе Кировской области в результате столкновения Volkswagen и ВАЗ-2114 погибли четыре человека и ребенок, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Около 19.30 возле деревни Гребенки Сумского района Кировской области водитель Volkswagen совершил столкновение ВАЗ-2114. В результате столкновения погибли находившиеся в ВАЗ четверо взрослых и один 12-летний ребенок», — говорится в заявлении.

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По словам источника, водитель иномарки и пассажир зажаты в поврежденном транспортном средстве и не имеют возможности выбраться. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

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