Продажи электромобилей в России с начала года подскочили до 16 штук

В России в первом квартале 2018 года заметно выросли продажи новых электромобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно агентство, с января по март 2018 года объем российского рынка новых электромобилей составил 16 единиц. Это 23% или на 3 машины больше, чем за тот же период прошлого года.

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Самым популярным электрокаром в России является Nissan Leaf – за первые три месяца нынешнего года россияне приобрели девять автомобилей. Оставшиеся 7 реализованных электромобилей приходятся на марку Tesla, в том числе 5 кроссоверов Model X и 2 седана Model S.

За отчетный период 7 электрокаров была продано в Москве и Подмосковье, 3 – в Приморском крае. По одному электромобилю купили жители Краснодарского края, Якутии, а также Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областей.