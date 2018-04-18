Движение в центре Москвы парализовано после провала грунта на Новом Арбате
На улице Новый Арбат в Москве в районе пересечения с Садовым кольцом произошел серьезный провал грунта. Об этом «Газете.Ru» сообщили очевидцы. Из-за этого движение по трассе в сторону области практически парализовано.
Асфальт провалился около 14.00 в двух левых рядах, из-за чего свободной для проезда осталась только одна крайне правая полоса.
На месте работают дорожные службы, которые пытаются устранить последствия провала грунта. Инцидент парализовал движение не только на самой магистрали, но и на ряде близлежащих улиц, с которых автомобилисты съезжают на Новый Арбат.
В частности, согласно сервису «Яндекс.Пробки» сильно затруднено движение по Поварской улице, Трубниковскому, Борисоглебскому, Скарятинскому Большому Ржевскому переулкам, а также по Большой Молчановке и Большой Никитской улице.