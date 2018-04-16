В Манчестере автомобиль въехал в пешеходов

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек, сообщает газета Daily Mirror.

По данным издания, инцидент произошел около 15.30 по местному времени (17.30 мск). Отмечается, что автомобиль совершил наезд на пешеходов неподалеку от торгового центра Asda.

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Все пострадавшие были доставлены в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Барселоне грузовик въехал в толпу пешеходов. Также ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на толпу людей в немецком Мюнстере.