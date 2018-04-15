В Торонто из-за ледяного дождя произошло 550 ДТП за сутки

В канадском Торонто за сутки произошло более 550 ДТП из-за ледяного дождя, сообщает CTV.

Представитель местной полиции отметил, что причиной практически всех аварий стало обледенение дорожного полотна.

«У нас есть машины в канавах, у нас есть машины, въехавшие в бетонные ограждения, есть столкнувшиеся машины. У нас проблемы повсюду», — сообщили в полиции.

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В то же время в ведомстве уточнили, что им не поступило ни одного сообщения о погибших, все участники ДТП отделались легкими травмами.

Кроме того, в местном аэропорту было отменено около 250 авиарейсов. Также из-за дождей около 6 тысяч жителей остались без электроэнергии.