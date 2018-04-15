В Москве четверо погибли при возгорании автомобиля после ДТП

В результате аварии и возгорания автомобиля в поселении Новофедоровское в ТиНАО, Москва, погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает агентство «Москва».

«В дер. Зверево поселения Новофедоровское, на ул. Генерала Донского, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в ведомстве.

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После аварии произошло возгорание автомобиля.

«В результате ДТП и возгорания погибли водитель указанной автомашины, а также три неустановленных пассажира», — добавили в главке МВД.

Как сообщается, сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.