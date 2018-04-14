В Москве начали мыть и красить светофоры

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) приступили к помывке светофоров в связи с наступлением весенне-летнего периода. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В рамках этой работы сотрудники центра проводят весеннюю помывку и покраску светофоров. Масштабные работы начались в начале недели. Всего в Москве установлено более 40 тыс. светофоров. На сегодняшний день у нас уже около 15% всех светофоров Москвы промыто, и мы планируем в течение месяца закончить эту работу, чтобы привести светофоры в надлежащий вид», — рассказал руководитель организации Вадим Юрьев.

Реклама

Он подчеркнул, что светофор должен быть заметен, а сигналы должны легко различаться. По словам Юрьева, работы по помывке и покраске светофоров не будут мешать автомобильному движению и будут проводиться в специально выделенное для этого время.

Ранее сообщалось, что министр транспорта России Максим Соколов заявил, что движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту с материковой части России начнется осенью 2018 года.