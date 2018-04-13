СМИ: в Мурманске гигантская сосулька разбила Porsche первого вице-губернатора области

В центре Мурманска в пятницу вечером упавшая с крыши дома ледяная глыба повредила припаркованный Porsche Cayenne, который, как утверждается, принадлежит первому вице-губернатору области Алексею Тюкавину. Об этом сообщает агентство B-port со ссылкой на очевидцев.

Лед разбил лобовое стекло машины и пробил насквозь стеклянную крышу элитного внедорожника.

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«Этот «Порш» принадлежит Алексею Тюкавину, он на нём ездит. И паркуется, занимая два места. Вроде даже хотел его продавать», – сопроводили пояснениями фотографию очевидцы.

Ремонт машины может обойтись в миллион рублей, отмечает издание.

В четверг упавшая сосулька повредила иномарку, припаркованную у дома № 11 по улице Воровского в Мурманске. От непроизвольного схода наледи пострадал служебный автомобиль журналистов компании «ТВ-2».