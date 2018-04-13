В Вологодской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Череповецком районе Вологодской области погибли семь человек, заявил источник в региональных экстренных службах, передает РИА «Новости».
«ДТП произошло в Череповецком районе на трассе А-105. При столкновении микроавтобуса с грузовиком, по предварительным данным, погибли семь человек, двое пострадали», — сообщил источник.
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Всего в микроавтобусе находились девять человек. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе 8 детей.