Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми
Глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что в ДТП с автобусом с детьми пострадали 13 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы 9. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей. Госпитализированы 9 человек, в том числе 7 детей и 2 взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу», — сказал Марков.
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Как отмечается, для транспортировки пострадавших в ДТП задействовали санитарную авиацию.
Ранее сообщалось, что названа причина аварии с автобусом с детьми в Подмосковье.
12 апреля в Подмосковье между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.