Медведев рассказал о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керческому мосту. До конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя», — сказал Медведев.

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По его словам, на российском руководстве после присоединения Крыма «лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове», которая была далека от российских стандартов.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту начали укладывать асфальт.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.