На Крымском мосту начали укладывать асфальт

Строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отмечается, что работа выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.

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«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысяч квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5-6 часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5-6 часов укладываем верхний слой», — сообщил заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста: двухслойное общей толщиной 11 см.

Ранее на участке Крымского моста протестировали освещение автодороги.