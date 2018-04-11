Под Псковом трактор Volvo протаранил микроавтобус с белорусами, шесть человек ранены

В Псковской области водитель трактора протаранил микроавтобус Mercedes, в котором находились граждане Белоруссии. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«Около 5 часов утра на 258 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Струго-Красненском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель трактора Volvo при совершении разворота не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной Mercedes. В микроавтобусе находились 9 граждан Республики Беларусь. 6 пассажиров транспортного средства госпитализированы в псковскую областную больницу с ушибами и переломами», - говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицией принимаются меры к информированию родственников пострадавших в Республике Беларусь.